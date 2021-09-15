В вузах ОРДЛО обладателей паспортов РФ заставляют заполнять анкеты сторонников “Единой России” – Гармаш

“В ОРДЛО среди учащихся и преподавателей вузов, имеющих российские паспорта, распространяют анкеты “сторонников” “Единой России”. Добровольно-принудительно. Давая понять, что, получив паспорт, они уже должны новой Родине и она спросит за невозврат должка”, – написал он.

По данным журналиста, старосты и заведующие кафедрами “должны будут отчитаться за гражданскую позицию своих подопечных, а последним придется писать объяснительные, почему они не заполнили анкеты или не проголосовали” на выборах в Госдуму РФ.

“В общем, ничто не проходит бесследно. Россия задаром никому ничего не дает, за все взимает сторицей. Кстати, пикантная особенность: “сторонник” ЕР не идентично “член” партии. Хотя людям этого не объясняют. Даже в этом обман”, – отметил Гармаш.

Он опубликовал бланк такой “анкеты”. В нем, в частности, указано, что подписавшегося внесут в единый реестр сторонников “Единой России”.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3726521387447983

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

10 мая 2021 года секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Верховная Рада призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

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