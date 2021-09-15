“Очень соблазнительная”. Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы

На заглавном фото артистка позирует перед зеркалом, повернувшись к объективу боком. На втором снимке Астафьева запечатлена в кресле.

“Красавица, очень нежная и соблазнительная”, – отреагировали поклонники.

“Непревзойденная, чувственная”, – оценили фото подписчики.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. После школы она переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который в 2007 году предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Астафьева является обладательницей титула Playmate of the Month американского юбилейного журнала Playboy.

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