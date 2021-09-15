Мнение: Борьба нанайских девочек



Галина Хованская

И все-таки – еще пара слов по самому “женскому” 198 округу Москвы, в котором за мандат депутата в ГД борются сразу три (или даже четыре) знаменитые либеральные барышни – Марина Литвинович, Анастасия Брюханова и Галина Хованская. Четыре – потому что чрезвычайную активную роль в кампании Марины Литвинович играет Юлия Галямина: на Юлю путинские сатрапы навесили условный срок за “экстремизм” (на деле – за то, что она призывала не участвовать в путинском “обнулении”), тем самым запретив ей даже претендовать на участие в выборах любого уровня; и в ответ Юлия все силы бросила на поддержку своей подруги и соратницы по либеральному движению Марины. Они там и агитируют, похоже, исключительно вдвоем, по принципу “мы с Тамарой ходим парой”.

История с этим округом интересная, в каком-то смысле – модельная: все извечные напряги нашей “демократической оппозиции” на его примере видны как на ладони. Например – этот стон, который я слышу все последние четверть века – насчет “оппозиция не может объединиться” и “нужен консолидированный кандидат”. Суть упреков в том, что оппозиционные кандидаты все время идут веером, “растягивают голоса”… и, мол, поэтому провластный кандидат, который один, всегда и выигрывает.

В истории с 198 округом все повторилось как всегда: Литвинович и Брюханова сцепились в клинче, и на их фоне “провластная” Хованская, которая в политике с 90-х годов и ее знает каждая бабка, должна бы положить обеих дам на лопатки без особого труда. По моей любимой детской считалке:

Отчаянный ворон и яростный лев

Терзали медведя, его одолев.

Но ссориться стали они меж собой,

И съел их обоих медведь удалой.

На сегодня, в соответствии с феминной повесткой, надо только заменить гендеры – пусть будут Ворона (Брюханова), Львица (Литвинович) и Хованская, конечно, Медведица.



Кукловоды А.Брюхановой

Вся кампания прошла под бесконечную склоку в соцсетях между Литвинович и “командой Каца” (который является своего рода продюсером Брюхановой). Чаще всего обсуждалась тема – кто раньше появился в округе, чей этот округ “по праву” и кто, следовательно, должен благородно уйти, передав заодно “свои” голоса оппо-оппонентше. Литвинович говорила, что округ “её”, потому что она там “давно работает”. Кац в ответ возражал, упирая на то, что он в этом округе раньше начал собирать подписи. Галямина возражала за Литвинович, что подруге никаких подписей собирать не надо было (она шла от Яблока), и что округ на самом деле как раз ЕЁ, Юлин – а она отдала его именно Литвинович, а никакой не Брюхановой!

И все стороны без устали стыдили друг друга – как вам не стыдно, вы же раскалываете наш демократический электорат, оппозиция должна быть едина, уйдите, не мешайте, у вас же нет шансов… “Зачем вы заявились сюда, в МОЙ округ? Ведь рядом же округ 199, а там – проклятый единоросс!” – вопрошает Литвинович. “Зачем вы, Марина, полезли сюда? – спрашивал в свою очередь Кац. – Ведь рядом округ 200, а там тоже – проклятый единоросс!!”



Марина Литвинович

И что любопытно: НИКТО – ни справа, ни слева – так и не задал пикирующимся дамам самый напрашивающийся вопрос: а зачем они ОБЕ полезли в округ, в котором пошла эсерка Хованская, можно сказать, ветеран всего демократического движа города Москвы? Хованская – экс-яблочница (как Навальный), я ее помню буквально как икону демократического движения всея Москвы, знаменитую тем, что она еще в бытность свою депутатом в Мосгордуме воевала с властями и еще лужковской мэрией по вопросам ЖКХ – то есть таким, в которых большинство наших “демократов” попросту не разбираются! А Хованская – разбиралась и тогда, и потому она и пользовалась реальной популярностью среди московских “бабушек”, то есть у ОСНОВНОГО электората. Она решала вопросы, которые людей по-настоящему ВОЛНУЮТ!

Зачем “демократические” девушки полезли против Хованской? Речь даже не о том, что она их обеих снесет; вопрос – ЗАЧЕМ?! Конечно, старушку Хованскую тут же дежурно обвинили в том, что она “продалась Мордору”, то бишь Собянину. Но это дежурный навет; а объективно ежу понятно, что “своей” в единороссовском шабаше Хованской в любом случае никогда не стать, она всегда будет там восприниматься – да и оставаться – “засланным казачком”.



Настя Брюханова

То есть – что мы видим по данному кейсу? Видим, что нет ни планирования, ни цели, а сама ситуация этой “женской борьбы” – на удивление ГЛУПАЯ. Три “демократки”, дружно клянясь в верности демократическим идеалам, два месяца упоенно мочат друг друга на узком пятачке – а вокруг расстилается МОРЕ непуганых единоросов.

Смех и грех, честное слово. Последняя новость-“молния” – что Умное Голосование в этом округе поддержало Брюханову, то есть, по сути, Максима Каца. Интересная новость, учитывая, что составлял нынешние списки УГ, как известно, Волков, а в 2013 году Кац именно у Волкова увел девушку из штаба Навального.



Яблоко раздора демократической оппозиции (в центре)

Неужто старые обиды забыты? Поразительно! Бабы, как видим, мужиков всячески разъединяют – но мужики Кац и Волков вопреки всему все равно объединяются.