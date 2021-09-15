Статус иноагента будет передаваться по наследству

Депутат Государственной думы Ирина Яровая призвала сделать статус иностранного агента наследственным.

«За последний год мы сделали многое для защиты нашего суверенитета и информационной безопасности. Теперь граждане сразу видят, какие СМИ получают прямое финансирование из-за рубежа и критически относятся к их сообщениям. Но сейчас де-факто страница в социальных сетях или канал в «Телеграме» также может стать полноценным СМИ. В связи с этим мы приняли решение присваивать статус иностранного агента и физическим лицам. Разумеется, всё это делает исключительно в рамках закона, когда есть неопровержимые доказательства прямого финансирования из недружественных России стран. Как гласит народная мудрость, яблоко от яблони недалеко падает. К сожалению, так часто получается и с людьми, которые ведут подрывную работу против страны. Перед нами десятки примеров целых оппозиционных династий. Поэтому я предлагаю сделать статус иноагента наследственным. Безусловно, каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. В случае, если гражданин сможет в суде доказать, что он не связан со своим родственником, получающим финансирование из-за рубежа, он не будет внесён в соответствующий реестр», – заявила Яровая.

Она добавила, что потомки иностранных агентов смогут избавиться от статуса в случае документально оформленного публичного отказа от своих родителей. Бумагу необходимо подавать в письменной форме специальной комиссии.

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