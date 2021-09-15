 

Статус иноагента будет передаваться по наследству

15.09.2021, 13:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Государственной думы Ирина Яровая призвала сделать статус иностранного агента наследственным.

«За последний год мы сделали многое для защиты нашего суверенитета и информационной безопасности. Теперь граждане сразу видят, какие СМИ получают прямое финансирование из-за рубежа и критически относятся к их сообщениям. Но сейчас де-факто страница в социальных сетях или канал в «Телеграме» также может стать полноценным СМИ. В связи с этим мы приняли решение присваивать статус иностранного агента и физическим лицам. Разумеется, всё это делает исключительно в рамках закона, когда есть неопровержимые доказательства прямого финансирования из недружественных России стран. Как гласит народная мудрость, яблоко от яблони недалеко падает. К сожалению, так часто получается и с людьми, которые ведут подрывную работу против страны. Перед нами десятки примеров целых оппозиционных династий. Поэтому я предлагаю сделать статус иноагента наследственным. Безусловно, каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. В случае, если гражданин сможет в суде доказать, что он не связан со своим родственником, получающим финансирование из-за рубежа, он не будет внесён в соответствующий реестр», – заявила Яровая.

Она добавила, что потомки иностранных агентов смогут избавиться от статуса в случае документально оформленного публичного отказа от своих родителей. Бумагу необходимо подавать в письменной форме специальной комиссии. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Скандалы: Скромное обаяние «Росатома»

27.06 / От белых фартуков до брючных ансамблей: историк моды рассказал, как менялись наряды выпускников с 40-х годов (фото)

14.08 / Он утонул

16.02 / Предупредить заражение COVID-19 в барах практически невозможно, подтвердило исследование

17.12 / Мнение: Секс без головы

19.10 / Эксперты назвали эффективное домашнее средство для роста волос

09.11 / Мнение: Черные будни коронавируса

10.08 / Взлет космической балалайки

28.09 / Мнение: Армения объявила всеобщую мобилизацию

23.10 / На Первом канале посмеялись над выпивающим шампанское с Путиным Михалковым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика