На государственном портале РФ обнаружили переадресацию на мошеннические сайты

Серьезная уязвимость обнаружена на государственном российском интернет-ресурсе «Госуслуги». Как оказалось, отсюда шла переадресация прямо на мошеннические сайты. Заявление об этом сделал Игорь Бедеров из инжинирингового центра SafeNet.

Пользователи вправе надеяться, что принадлежащие государству интернет-сайты абсолютно безопасны. Но на этот раз именно такой ресурс и нес серьезные угрозы.

Как поясняет эксперт, после ввода капчи пользователя могли перенаправить на сторонние сайты, в т.ч. и на те, которые могли автоматически заражать устройства граждан вредоносным программным обеспечением. Бедеров советует пользователям быть внимательнее и всегда перепроверять ссылки, на которые осуществляется переход.