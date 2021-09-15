 

На государственном портале РФ обнаружили переадресацию на мошеннические сайты

15.09.2021, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Серьезная уязвимость обнаружена на государственном российском интернет-ресурсе «Госуслуги». Как оказалось, отсюда шла переадресация прямо на мошеннические сайты. Заявление об этом сделал Игорь Бедеров из инжинирингового центра SafeNet.

Пользователи вправе надеяться, что принадлежащие государству интернет-сайты абсолютно безопасны. Но на этот раз именно такой ресурс и нес серьезные угрозы.

Как поясняет эксперт, после ввода капчи пользователя могли перенаправить на сторонние сайты, в т.ч. и на те, которые могли автоматически заражать устройства граждан вредоносным программным обеспечением. Бедеров советует пользователям быть внимательнее и всегда перепроверять ссылки, на которые осуществляется переход.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В Украине возросло количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

13.08 / “Облака-НЛО пророчат непогоду”. Украинские полярники запечатлели редкое природное явление

30.08 / Талибы осудили авиаудар США в Кабуле

19.06 / В продажу поступил смартфон Nokia C01 Plus за 6,5 тыс. рублей

25.07 / В Сумской области горело пшеничное поле площадью 90 га

08.07 / Потомок Джефферсона призвал снести вашингтонский мемориал

21.03 / Автоэксперт оценил изменение правил купли-продажи автомобилей с пробегом

01.10 / Пелоси и Мнучин выразили надежду на договоренность по новому пакету помощи

12.01 / Повторный тест не подтвердил коронавирус у президента Португалии

27.05 / “Боже, какая ты стройная”, “Фееричный результат!”. Джамала в ярком платье восхитила стройностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика