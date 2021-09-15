 

В Apple сообщили о снижении цен на замену заднего стекла новых iPhone

15.09.2021, 13:30, Новости дня
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Как сообщили в компании Apple, отдельные ремонтные и сервисные работы со смартфонами станут дешевле. В частности, теперь придется меньше заплатить за такой вид ремонта, как замена заднего стекла на аппаратах iPhone из двенадцатой и только что вышедшей на рынок тринадцатой линейки.

Цена такой услуги составит всего-то 29 американских долларов, если вы воспользуетесь возможностями программы Apple Care+, говорят эксперты.

Однако это стоимость в США. На территории Канады за ту же работу придется заплатить 39 долларов. В Великобритании де – 25 фунтов стерлингов. Однако до сих пор стоимость этой услуги составляла везде 99 долларов. К сожалению, смартфоны иногда падают на твердую поверхность, разбиваются, стекла трескаются и т.д. Поэтому низкая стоимость ремонта также важна для обычных пользователей.



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