В Apple сообщили о снижении цен на замену заднего стекла новых iPhone

Как сообщили в компании Apple, отдельные ремонтные и сервисные работы со смартфонами станут дешевле. В частности, теперь придется меньше заплатить за такой вид ремонта, как замена заднего стекла на аппаратах iPhone из двенадцатой и только что вышедшей на рынок тринадцатой линейки.

Цена такой услуги составит всего-то 29 американских долларов, если вы воспользуетесь возможностями программы Apple Care+, говорят эксперты.

Однако это стоимость в США. На территории Канады за ту же работу придется заплатить 39 долларов. В Великобритании де – 25 фунтов стерлингов. Однако до сих пор стоимость этой услуги составляла везде 99 долларов. К сожалению, смартфоны иногда падают на твердую поверхность, разбиваются, стекла трескаются и т.д. Поэтому низкая стоимость ремонта также важна для обычных пользователей.