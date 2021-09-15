 

Положение пояса Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 13 сентября

15.09.2021, 13:18, Разное
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13 сентября – это не обычный день для церкви, это праздник Положения Пояса Богородицы. Пояс, о котором идет речь, – это атрибут, который Дева Мария носила в течение всей своей земной жизни.

В этот день можно работать, так как 13-е число выпадает на понедельник. Но существует ряд правил, которые необходимо соблюдать для почитания Богоматери.

Согласно празднику, запрещено создавать конфликтные ситуации и ссориться с окружающими, так как Дева Мария никогда никого не обижала. Также нужно следить за своей речь. Мат и грязные слова – это то, что нужно исключить из своей речи. Еще один запрет на этот день – алкоголь. Согласно литературе, Дева Мария не терпит пьяниц, поэтому спиртные напитки нужно оставить в сторону.

Один из самых необычных запретов также относится именно к празднику Положения Пояса Богородицы. Оказывается, 13-о сентября нельзя завязывать узлы на веревках и лентах. А это значит, что шитье придется оставить на дугой день.

Согласно преданию, через пару дней после того, как похоронили Марию, ее во сне увидел апостол Фома. Она вознеслась с ним в небо и благословила апостола, отдав ему свой пояс.



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