Мнение: “Независимые СМИ” обратились с требованием к руководству нашей страны

И снова здравствуйте. Слышите плачь? Это "Независимые СМИ" плачут. Плачут и стенают по утраченной "свободе слова" и получения ими звания "СМИ – иноагент". Размазывая слезы, "независимому" лицу, пишут обращения на имя руководства России.

А если серьезно, то сегодня толпа самых "независимых", возглавляемые «Дождем», «Новой газетой», российский Forbes и «Медузой», решили обратится с требованием ко ВСЕМУ руководству нашей страны.

Честно говоря, это даже не обращение, а требование:

Мы, журналисты и редакторы российских и русскоязычных СМИ, требуем немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы. Объявление СМИ и граждан «иностранными агентами» и «нежелательными организациями» прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ…

Как вам? Мы, дескать требуем. Нет, они не просят, они ТРЕБУЮТ. Хотелось бы спросить, а вы кто такие? Что вы полезного сделали для России? Может подавали объективную информацию, своим читателям? Может не исполняли заказы западных хозяев, по очернению России? Может не получали "скромных вознаграждений" за сотрудничество с западными спецслужбами?

Вот скажите мне, глубоко не уважаемые "независимые", почему, когда такие же меры применялись к российским СМИ за рубежом, вы молчали, а некоторые из вас даже поддерживали эти меры, злорадно похихикивая и потирая липкие ручки…?

P.S. кстати, удивился, что среди подписантов этого "обращения", нет Эха.

Все, кто потребовал.



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