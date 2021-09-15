 

В Кремле отреагировали на доклад Минэнерго по разрешению на экспорт газа для Роснефти

15.09.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Кремле традиционно не комментируют служебную переписку, а конкретного решения пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для «Роснефти» на экспорт трубопроводного газа.

Песков заявил, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле доклад Минэнерго о возможном доступе Роснефти к экспорту трубопроводного газа, что это служебная переписка, ее не комментируют, однако, безусловно, вопрос по экспорту «ставился неоднократно», но «до сих пор никаких решений по этому не принималось», передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго в ближайшие дни представит правительству доклад о просьбе Роснефти разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток – 2».

До этого он подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Путин призвал сосредоточить особые усилия на вакцинации от гриппа

10.03 / КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов

01.02 / Гройсман заявил о готовности занять кресло премьер-министра Украины

13.05 / Степанов: Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, будет невозможно

08.10 / Apple призвала Telegram закрыть каналы, публикующие личные данные белорусских силовиков

12.12 / Умер Валентин Гафт

08.07 / Гендиректор ВОЗ: Мы явно не достигли пика пандемии

21.11 / Из “Евросолидарности” исключили двух депутатов. Они пытались на джипе заехать в подъезд многоэтажки

27.06 / Экономика: Почему РФ отказывается от ста долларов за баррель

24.10 / Путин заявил, что карабахский конфликт начался с преступлений против армянского народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика