В Кремле отреагировали на доклад Минэнерго по разрешению на экспорт газа для Роснефти

В Кремле традиционно не комментируют служебную переписку, а конкретного решения пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для «Роснефти» на экспорт трубопроводного газа.

Песков заявил, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле доклад Минэнерго о возможном доступе Роснефти к экспорту трубопроводного газа, что это служебная переписка, ее не комментируют, однако, безусловно, вопрос по экспорту «ставился неоднократно», но «до сих пор никаких решений по этому не принималось», передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго в ближайшие дни представит правительству доклад о просьбе Роснефти разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток – 2».

До этого он подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается.