Обозвавший недовольных присвоением звания Воркуте депутат отказался извиняться

Депутат горсовета Воркуты Валентин Копасов, обозвавший недовольных присвоением населенному пункту звания «Город трудовой доблести», заявил, что выразил свое мнение и не планирует извиняться.

«Я выразил свое мнение, что я считаю, что это люди недостойные, и ответил им соответственно, без мата, без оскорблений. Я дал им оценку. За что извиняться? За то, что они обливают грязью мой город, в котором я родился?» – сказал РИА «Новости» Копасов.

Он подчеркнул, что родился в Воркуте и знает историю города. По мнению Копасова, против Воркуты ведется «гнусная борьба» и «обливается грязью подвиг трудового народа».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Воркута» появился пост, автор которого удивился реакции некоторых горожан на информацию о присвоении Воркуте звания «Город трудовой доблести». Автор возмутился, что воркутинцы стали спрашивать о финансовой выгоде этого звания для города, и напомнил, что присвоение статуса стало памятью о рабочих Воркуты, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. Затем под этим постом появился комментарий депутата, который заявил, что «нытики и фекалолюбы будут ныть и обливать это звание нашего города». Некоторые подписчики написали в ответ резкие комментарии.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.