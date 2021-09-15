В результате стрельбы в Харькове ранен 62-летний мужчина – полиция

Огнестрельное ранение получил 62-летний мужчина.

“Потерпевший, который работает экспедитором, около 01.00 [13 сентября] вышел на улицу Беркоса и ждал служебный автомобиль. В это время к нему подъехала неизвестная машина, водитель которой совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону 62-летнего гражданина. Сразу после содеянного злоумышленник покинул место происшествия”, – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу с пулевым ранением шеи и челюсти. Состояние его здоровья удовлетворительное.

14 сентября полиция установили личность человека, который, по данным следствия, причастен к престулению.

“Им оказался 34-летний харьковчанин, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и причинение телесных повреждений. Мотивы своего поступка мужчина не объясняет. Металлический предмет, внешне похожий на пневматический пистолет, изъятый и направлен на экспертное исследование”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Задержаному планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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