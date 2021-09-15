Мнение: Европа заплатит за все

Аномальный рост цен на газ в Европе после завершения строительства "Северного Потока 2" и отложенного процесса его сертификации.

На пике дошло до 73 евро за мегаватт в час и почти 900 долларов за 1000 кубометров газа. Фактически, задержки с его запуском в числе прочего повлияли на рост цены для всего ЕС.

Спрос на "самый грязный российский газ" очевидно возрастет. Уже пошли заявления о том, что цена может и за 1000 перевалить. Надолго ли это, сказать трудно.

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