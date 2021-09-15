Обнаружен странный побочный эффект после COVID-19

Британское издание The Daily Mail пишет о новых проявлениях коронавируса. Зафиксированный у местного жителя странный побочный эффект после COVID-19 пока не находит объяснения.

Заражение коронавирусом не только наносит вред здоровью во время болезни. После излечения многие пациенты ещё долгое время ощущают те, или иные последствия перенесенного недуга. Выявленный в Великобритании остаточный эффект нигде ранее не наблюдался. Как оказалось, пройдя полный курс терапии, житель теперь постоянно ощущает запах сигарет. Такое искажение обоняния медики связывают именно с перенесенным COVID-19.

Стоит отметить, что само заболевание британец перенес в лёгкой форме. Его беспокоил только кашель, также он не чувствовал запахи. При этом до инфицирования он сделал две прививки, хотя СМИ и не называют препарат, который не смог его защитить.

После окончания больничного, обоняние к мужчине вернулось, хоть и не сразу. Но вместе с этим появилось и стойкое ощущение аромата табака. Журналисты The Daily Mail отмечают, что пациент с необычным проявлением не курит, однако имел эту вредную привычку десять лет назад. Пока, как пишет «Политэксперт», объяснить странный побочный эффект не может ни один специалист.