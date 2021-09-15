Австралийские ученые обнаружили отправную точку болезни Альцгеймера

Издание PLoS Biology обнародовало материал об исследовании австралийских учёных в области нейрогенных заболеваний. Эксперты смогли выявить некую отправную точку болезни Альцгеймера.

Происхождение сбоя в работе когнитивных функций и деятельности головного мозга давно волнует учёный мир. Новая работа команды под руководством доктора Джона Мамо позволяет узнать больше о болезни Альцгеймера. Как оказалось, виновником появления недуга в организме является определенный белок, однако его выработка происходит не в головном мозге, как это считалось ранее.

Свои выводы специалисты подтверждают экспериментами с использованием мышей. Новые данные показывают, что зарождение опасного заболевания происходит по совсем иному алгоритму. Согласно новым данным, оно развивается из-за работы печени. Именно в этом органе производится белок бета-амилоид, ключевую роль оказывает печень и в его деятельности.

Результаты проведенного учёными анализа позволят в дальнейшем лучше изучить механизм зарождения болезни. Также у медиков появится больше возможностей успешной профилактики и лечения Альцгеймера. По мнению доктора Мамо, уже сейчас можно нивелировать влияние негативных факторов. Для этого он рекомендует прибегнуть к специальной диете. Особый рацион предполагает минимум жиров, кроме того, необходимо будет принимать лекарства, влияющие на амилоид липопротеинов. Однако, как сообщают «Народные новости России», в любом случае все действия необходимо согласовывать с лечащим врачом.