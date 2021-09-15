 

В “Единой России” пообещали оперативно принять законопроект о частных газопроводах

15.09.2021, 12:24, Разное
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Предстоит принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, а также две поправки в ФЗ. После формирования восьмого созыва Госдумы фракция единороссов внесет поправки и добьется их оперативного принятия, сообщил Турчак.

“Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение”, – сказал секретарь генсовета “ЕР” в ходе обсуждения с правительством социальной газификации в регионах.

Турчак отметил, что это огромная проблема для субъектов Федерации, в первую очередь для Подмосковья. В столичном регионе много газопроводов принадлежат физическим лицам, пояснил политик.

Предложения о бесплатной газификации президенту Владимиру Путина направила “Единая Россия”. Глава государства в ходе послания Федеральному собранию поддержал инициативу партийцев.

В июне президент подписал закон с поправками “Единой России” о бесплатном доведении газа до участков. За это будет отвечать единый оператор газификации. Первый этап продлится до 2023 года, второй – до 2030-го.



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