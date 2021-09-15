 

Мнение: Карго-культ

15.09.2021, 12:18, Разное
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Президент РФ Владимир Путин создает новую систему управления страной, в которой правительство будет действовать вместе с «Единой Россией». Сигналом этому стало заседание кабмина, на которое глава государства впервые пригласил представителей партии. Собеседники URA.RU в политтусовке считают, что такая структура позволит государству синхронизировать усилия разных ветвей власти, и в то же время напоминает советскую модель.

У карго-культа есть одна, но очевидная проблема: дикарь, который повторяет действия, ранее дававшие результат, но не понимающий, как именно он достигается, рискует получить либо нулевой, либо прямо противоположный итог своим усилиям.

Кремлевские пытаются вернуться к советской модели управления просто потому, что все их попытки создать хоть что-то провалились. Неудивительно – босяки по сути своей те же самые дикари с пальмы. Особенно необучаемые босяки.

Проблема в том, что создать партийно-государственный механизм они не в состоянии. У партии власти должна быть идеология. Это ключевой функционал, который она выполняет в таком тандеме. Нет идеологии – смысл партийного руководства исчезает. Но придумать на коленке можно Минские соглашения, идеологию – нет. Это штука, которая нынешним недоступна. Поэтому они и мечутся, изобретая разных кадавров – то солидаризм, где нищему пенсионеру предписывается любить олигарха просто потому, что он отечественный, то патриотизм, где любить Родину поручено вместе с теми, кто ее уничтожает. Не выходит каменный цветок у Данилы-мастера, как бы он ни тужился. Да и не мастер он, а так – мимо проходил.

У Единой России, равно как и любой партии власти, созданной для обслуживания касты воров, есть только одна идеология – воровать и грабить до полного несварения желудка. Но воровство, основанное на беспробудной алчности – это не идеология. Это смертный грех. Но они неспособны понять даже это.

А потому как обычно, у босяков и из этой затеи не выйдет ничего.

Источник: Эль Мюрид



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