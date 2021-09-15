 

В ЕР пообещали максимально быстро принять законопроект о доступе к частным газопроводам

15.09.2021, 12:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПроект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция «Единая Россия» внесет эти поправки и обеспечит их оперативное принятие», – сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством социальную газификацию в регионах и меры по ее завершению, передает РИА «Новости».

«Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам», – добавил он.

Президент Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным «Единой России», в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит Газпром, в 12 регионах – крупная региональная компания.



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