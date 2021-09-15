Лицензированный сайт «GGPokerok», что предлагает площадка?

«GGPokerok» – это флагманский покер-рум сети «GGNetwork». Сегодня на площадке собирается более 1000,000 игроков со всего мира. Помимо этого периодически появляются виды и форматы покера, проходят турниры WSOP Online, WPT.

Лицензированный сайт «GGPokerok»

Официальный русскоязычный сайт GGпокерок был открыт в 2019 году. На сервисе представлены местные платежные системы, есть отзывчивая служба поддержки. Что касается софта, то в «GGPokerOK» используется софт NSUS INTERNATIONAL LIMITED, который является лучшим на рынке игровой индустрии.

Важно! Любой зарегистрированный пользователь может менять интерфейс лобби. Оно оформлено в черном цвете, а при входе перед игроком появляется сразу несколько кнопок. Первая откроет вкладку с информацией о текущих акциях, проходящих на площадке. Остальные ведут в различные виды игры. В лобби также доступна опция просмотра столов и игр со всеми лимитами.

Регистрация и верификация

Зарегистрироваться на сервисе могут пользователи старше 18 лет. За создание аккаунтов клонов предусмотрена блокировка. Процесс регистрации проходит следующим образом:

Сначала нужно открыть официальный сайт компании. Далее на стартовом экране нажмите кнопку «Регистрация». Затем появится форма, которую нужно заполнить, то есть ввести рабочий адрес электронной почты, выбрать пароль и страну проживания. Когда все будет готово, остается нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

Чтобы войти на официальный сайт «GGpokerOK» используйте адрес, e-mail и пароль который был введен при регистрации.

Важно! Кода регистрация будет окончена необходимо открыть раздел «Моя информация» и заполнить профиль. Чтобы подтвердить личность достаточно загрузить скан паспорта.

Что предлагает площадка?

GGPokerOK – это крупный покерный сервис, среднесуточный онлайн которого превышает 4000 человек. На данный момент на площадке представлены следующие виды покера:

Кэш-столы по Холдему и Омахе. Формат предполагает ставки на реальные деньги, игрок может покинуть стол в любой момент. MTT — это крупные турниры, которые появились в 2020 году. Они проводятся строго в назначенную дату и время, а победитель получает гарантированный призовой фонд. Sit&Go — это небольшие турниры, которые проводятся за одним столом. Принимать участие могут до 10 человек. В качестве награды победитель получает призовые в размере общей суммы бай-инов. All-in or Fold — фирменный игровой формат площадки, где пользователь может спасовать или поставить все имеющиеся фишки. Rush&Cash — это быстрая игра с функцией мгновенного фолда. Карты можно сбросить в любой момент, даже если очередь хода еще не дошла до игрока. Китайский покер. Основная цель игры — собрать три сильнейшие комбинации. Главная особенность такого формата, фиксированный лимит.

Представленные выше форматы доступны как в мобильной, так и в браузерной версии. Но в мобильном приложении могут отсутствовать экспериментальные дисциплины.