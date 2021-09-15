 

Вредный для экономики налоговый законопроект №5600 “протаскивают” через комитет, несмотря на многочисленные нарушения и замечания – нардеп Николаенко

15.09.2021, 11:58, Новости дня
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“Рассмотрение началось с нарушением регламента и закона “О комитетах”, поскольку заседания подкомитетов и официальных рабочих групп не были проведены. Все консультации, которые проводились летом, нельзя было считать официальными. Плюс последняя версия таблицы: чтобы все понимали, это таблица на 3700 страниц со 11 300 правками! И эта таблица была получена депутатами в последней версии в пятницу после обеда. А в понедельник в 11 нужно уже было рассматривать”, – рассказал Николаенко.

Политик добавил со ссылкой на своих коллег, что из таблицы исчез ряд поправок (глава комитета объяснил это техническими проблемами), а также в документе ко второму чтению появился ряд новых положений.

“Очень серьезный документ, как я считаю, вредный для украинской экономики, рассматривается ненадлежащим образом, – заявил Николаенко. – Между первым и вторым чтением появилось около 80 изменений в статье, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. Соответственно это нарушение 116 статьи регламента. На это указало большое количество депутатов. Но это было фактически проигнорировано руководством комитета”.

Контекст:

7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул. Законопроект №5600 – одна из законодательных инициатив, которую в Раде планируют рассмотретьво втором чтении на шестой сессии.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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