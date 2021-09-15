Источники «Таймс» назвали цели присутствия россиян в Мали

По данным британской газеты «Таймс», в африканской стране Мали находятся не менее тысячи сотрудников «ЧВК Вагнера».

Ссылаясь на свои источники, журналисты утверждают, что иностранных специалистов пригласили в страну местные власти. Им предстоит организовать обучение для сотрудников малийских силовых ведомств, а также обеспечить защиту высокопоставленных лиц.

В министерстве обороны республики никак не прокомментировали эту информацию, но отметили, что население страны поддерживает развитие отношений с Россией.

Ранее в Сети уже появлялась информация о россиянах в Мали. Тогда газета Le Figaro сообщила, что «вагнеровцы» приглашены для выполнения задач в интересах африканского государства.

«ЧВК Вагнера» известна по успешным операциям на Ближнем Востоке и в других странах Африки. Неудивительно, что после бесславного завершения антитеррористической операции Франции в Мали сюда пригласили именно российских специалистов.

Несмотря на явные антифранцузские настроения в обществе Мали и других стран континента, бывшие колонизаторы не отказываются от своих интересов на Черном континенте. Эксперты-африканисты считают, что Париж сделает все возможное, чтобы не допустить развития партнерских отношений Бамако с Москвой.

Ранее из внешнеполитической орбиты Франции вышла ЦАР. Власти предпочли равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией возвращению под колониальное влияние бывшей метрополии. Еще одна неудача настигла французов в Гвинее. Лояльного Парижу президента сместили с должности военные при полной поддержке гражданского населения.

В то же время, двое французских министров – иностранных дел и обороны – заявили, что Париж выведет войска из Мали, если там начнут работу сотрудники «Вагнера». В свете того факта, что «вагнеровцы» уже работают в стране, это заявление выглядит откровенно двусмысленно. Очевидно, Парижу приходится делать хорошую мину при плохой игре и как-то объяснить неизбежный вывод войск.