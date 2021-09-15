 

В Москве появились площадки нового типа для прогулок с питомцами

15.09.2021, 11:30, Разное
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В четырех районах российской столицы — Можайском, Лосиноостровском, Ясеневе и Северном Медведкове — открылись площадки нового типа для прогулок с
домашними животными. Мини-парки построены в рамках программы “Мой район”. При их планировании власти обращались за помощью к экспертному сообществу.

Концепцию разработали представители Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России. Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на территориях установлено необходимое функциональное оборудование.

“Около 1,2 миллиона домохозяйств в столице держат собак, причем их число постоянно увеличивается. А обустроенных площадок всего примерно 700 на весь город. 63% москвичей, согласно опросу, отмечают их отсутствие в шаговой доступности. 45% жителей ими не пользуются, потому что они находятся в неудовлетворительном состоянии либо их попросту нет рядом с домом”, — отметила заммэра.

В Москве проведены исследования, по результатам которых разработан стандарт площадок нового типа. Программа учитывает различные параметры от эстетики, до экологии. Сергунина подчеркнула, что места для прогулок с питомцами будут представлять из себя мини-парки с зелеными зонами.

Входы оборудованы тамбурами, чтобы собаки не смогли сбежать. Для хозяев питомцев установлены скамейки и навесы, предусмотрены велопарковки. Также на площадках установлено оборудование для тренировок животных: горки, тумбы, лестницы-вышки, барьеры. Они изготовлены из безопасных экологичных материалов.



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