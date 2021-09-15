Грузия пообещала опротестовать «русификацию грузинских школ» в Абхазии

Грузия на предстоящем 12-13 октября очередном раунде переговоров в рамках проводимых после войны-2008 Женевских консультаций по Южному Кавказу «со всей остротой» поставит вопрос запрета обучения на грузинском языке в Гальских школах Абхазии, где компактно проживают грузины, информирует аппарат госминистра Грузии по примирению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Госминистр Теа Ахвледиани выразила «глубокую озабоченность» запретом получения образования на грузинском языке в Гальском районе.

В аппарате это назвали «нарушением фундаментальных прав» местных жителей и «продолжением политики русификации и этнической дискриминации».

Тбилиси обвинил в этом «российский оккупационный режим» – Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

«Стираются грузинские следы, проводится полная ассимиляция местного населения», – отметили в аппарате.

Ранее в Гальском районе из 58 школ 54 были полностью грузинскими. Их сокращение началось после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и продолжилось после военных действий 2008 года. В последнее время примерно в десяти школах можно было получить знания на грузинском языке.