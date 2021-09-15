 

Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню

15.09.2021, 11:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу.

«Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, – очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них», – передает РИА «Новости» ответ Поповой на вопрос о том, правда ли, что Роспотребнадзор запретил кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой.

По ее словам, именно поэтому «наши предшественники не рекомендовали их для детского питания» и «мы этим рекомендациям следуем».

«С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу, и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье», – добавила глава ведомства.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что для питания школьников уже 30 лет запрещены макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики, это связано с отсутствием должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления для обеспечения безопасности.



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