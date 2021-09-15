Виновата, как всегда, мама – Личное мнение

Я не люблю взрослых людей, обвиняющих в своих неудачах родителей.



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Мужики абьюзят? Мама виновата: подорвала мне самооценку, когда меня маленькую за бардак в комнате отчитывала. Карьера не сложилась? Отец виноват: не уделял мне достаточно внимания.

Такие товарищи обожают копаться в детских травмах, прорабатывать эти самые травмы на онлайн-марафонах, отпуская в воздух шарики обид и боли, и строить самых настоящих монстров из своих, как правило, вменяемых родителей.

Я сейчас расскажу вам не о том, как перестать быть обиженками. Надеюсь, они меня не читают. Расскажу, как не вырастить обиженку, чтобы однажды ваш сын или ваша дочь не позорили себя и вас на марафонах, отпуская в воздух шарики обид на маму и папу.

Обиженками, у которых во всём виноваты родители, вырастают не те, кого в детстве недолюбили, и не те, кому в детстве чего-то там недодали.

Всем нам чего-то — да недодали. На всех когда-то кричали. При всех когда-то родители ссорились. Всем в какие-то моменты не хватало от них внимания или, наоборот, этого внимания было слишком много.

Но не все выросли и обвинили в своих бедах родителей, нанёсших им какие-то там мифические детские травмы.

Родителей в своих бедах обвиняют люди неумные и безответственные.

Если вы хотите, чтобы, став взрослым, ваш ребёнок не обвинил вас в том, что вы ему чего-то недодали или что-то сделали неправильно, воспитывайте его умным и ответственным человеком.

Дайте ему хорошее образование, не держите возле своей юбки до пенсии. Растите взрослую, самостоятельную, ответственную личность, а не «мамину радость», чьи малейшие капризы вы пытаетесь удовлетворить.

Если бы у меня были дети, я бы, не задумываясь, отправила их учиться заграницу. Высшее образование точно бы получали в США или в Швейцарии. Среднее, наверное, тоже — где-нибудь в Англии.

Где-нибудь? А где именно? И почему именно в Англии? А, может, в Канаде? А если в США, то где? И что лучше — США или Швейцария?

На эти и не только эти вопросы вам ответят на выставке Обучение за рубежом.

Выставка пройдёт 2 октября в Москве, на этот раз — офлайн: вы сможете лично, вживую пообщаться с представителями школ и университетов Великобритании, Ирландии, США, Канады, Нидерландов и Швейцарии.

В этом году на выставку приедут эксперты по среднему и высшему образованию.

В рамках мероприятия вас ждут:

1) семинары, посвящённые последним трендам среднего и высшего образования за рубежом;

2) ответы на любые ваши вопросы об образовании за рубежом;

3) бесплатное тестирование на определение уровня английского языка;

4) семинар о карьерных перспективах за рубежом;

5) консультации участников-экспертов: возможности обучения, требования к поступлению, сроки подачи документов;

6) персональные консультации представителей ITEC и помощь в выборе учебного заведения и программы.

Выставка будет проходить 2 октября с 11 до 18 часов в гостинице InterContinental по адресу: Тверская ул., 22, 3 этаж, зал Родченко.

Вход свободный, но предварительная регистрация необходима. Если планируете прийти семьёй, то одной регистрации на всех — достаточно.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Какие задачи ставите перед собой в воспитании детей? Какие ошибки боитесь совершить? Каких целей хотите достичь?

Рассказывайте! Обсудим!

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