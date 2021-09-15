Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме “Завтрак у Тиффани”. Видео

Пара воплотила на экране образ обеспеченной влюбленной пары. В ролике Бейонсе исполнила композицию Moon River, которую американская актриса Одри Хепберн исполняет в классическом фильме 1961 года “Завтрак у Тиффани”.

“История рассказывает о любви, грусти, воссоединении и узах, выходящих за пределы пространства и времени”, – говорится в описании ролика.

ВИДЕОВидео: Tiffany & Co / YouTube

Контекст:

Рэпер-миллиардер Jay-Z и певица Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.

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