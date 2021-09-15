 

Требовали $30 тыс. взятки. Правоохранители задержали чиновника Минобороны Украины и посредника

15.09.2021, 11:04, Новости дня
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По данным следствия, они требовали $30 тыс. за содействие в принятии поселковым советом решения о разрешении на разработку проекта землеустройства. Речь идет о земельном участке для строительства многоквартирного жилого дома в поселке городского типа Гостомель Киевской области.

Фигуранты также обещали предоставить в аренду и заключить договоры о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.

Злоумышленников задержали после получения второй части неправомерной выгоды в сумме $20 тыс. Им планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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