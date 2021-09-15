Эксперты уточнили вероятность рака толстой кишки в контексте семейного анамнеза



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Рак толстой кишки (колоректальный рак) часто развивается у людей без семейной истории этой болезни. Однако у трети пациентов с этой опухолью есть родственники первой степени родства (родители, братья или сестры), у которых она была, сообщает Американское онкологическое общество. Причиной этому могут быть не только гены, но и воздействие общих факторов окружающей среды и образа жизни, например, питания.

Если у человека были близкие родственники с раком толстой кишки, ему могут рекомендовать начать периодически проходить колоноскопию для его профилактики в более раннем возрасте, чем это показано большинству (в США ее обычно назначают с 50 лет).

Увеличивается ли риск рака толстой кишки, если он был диагностирован у более далеких родственников –—второй и третьей степени — раньше было неизвестно. Американские ученые решили уточнить этот риск. Для этого они проанализировали истории 1500 пациентов, у которых выявили эту опухоль в молодом возрасте. Информацию они получили из онкологической базы данных штата Юта. Ученые указали, что уникальность данных, полученных в Юте, состоит в том, что там создана цифровая генеалогическая база данных для большинства населения.

Исследование показало, что риск рака толстой кишки в возрасте до 50 лет:

в шесть раз выше среднего у людей, родственники первой степени которых болели им;

в три раза выше, если он был у родственников второй степени (теть, дядь, дедушек, бабушек);

в 1,56 раза выше в случае рака, если им болели родственники третьей степени (двоюродные братья и сестры, прадедушки и прабабушки).

Факторы риска рака толстой кишки

Факторы, на которые можно повлиять:

Ожирение и лишний вес.

Низкая физическая активность.

Нездоровая диета (богатая красным мясом, мясными продуктами, сахаром).

Нехватка витамина D.

Курение.

Употребление алкоголя

Факторы, на которые нельзя повлиять:

Старение.

Полипы в кишечнике или колоректальный рак в прошом.

Воспалительные болезни кишечника.

Семейная история болезни.

Сахарный диабет 2 типа.

Некоторые наследственные болезни.

Факторы, роль которых точно неизвестна:

Ночная работа.

Любой другой рак в прошлом.

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Также ученые обнаружили, что риск рака толстой кишки в любом возрасте в 2,6, 1,96 или 1,3 раза выше, если он был у родственников первой, второй или третьей степени соответственно. То есть, риск раннего рака в этих случаях выше.

Рак толстой кишки (Колоректальный рак)

Колоректальный рак можно назвать одним из наиболее опасных заболеваний современности

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Ученые считают, что людям с семейной историей рака толстой кишки — не только при болезни у близких родственников — может требоваться ранний скрининг рака при помощи колоноскопии. Авторы работы подчеркивают особую роль знаний семейного анамнеза и необходимость делиться ее деталями с врачами.