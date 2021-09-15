 

Эксперты уточнили вероятность рака толстой кишки в контексте семейного анамнеза

15.09.2021, 10:46, Разное
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Рак толстой кишки (колоректальный рак) часто развивается у людей без семейной истории этой болезни. Однако у трети пациентов с этой опухолью есть родственники первой степени родства (родители, братья или сестры), у которых она была, сообщает Американское онкологическое общество. Причиной этому могут быть не только гены, но и воздействие общих факторов окружающей среды и образа жизни, например, питания.

Если у человека были близкие родственники с раком толстой кишки, ему могут рекомендовать начать периодически проходить колоноскопию для его профилактики в более раннем возрасте, чем это показано большинству (в США ее обычно назначают с 50 лет).

Увеличивается ли риск рака толстой кишки, если он был диагностирован у более далеких родственников –—второй и третьей степени — раньше было неизвестно. Американские ученые решили уточнить этот риск. Для этого они проанализировали истории 1500 пациентов, у которых выявили эту опухоль в молодом возрасте. Информацию они получили из онкологической базы данных штата Юта. Ученые указали, что уникальность данных, полученных в Юте, состоит в том, что там создана цифровая генеалогическая база данных для большинства населения.

Исследование показало, что риск рака толстой кишки в возрасте до 50 лет:

  • в шесть раз выше среднего у людей, родственники первой степени которых болели им;
  • в три раза выше, если он был у родственников второй степени (теть, дядь, дедушек, бабушек);
  • в 1,56 раза выше в случае рака, если им болели родственники третьей степени (двоюродные братья и сестры, прадедушки и прабабушки).

Факторы риска рака толстой кишки

Факторы, на которые можно повлиять:

  • Ожирение и лишний вес.
  • Низкая физическая активность.
  • Нездоровая диета (богатая красным мясом, мясными продуктами, сахаром).
  • Нехватка витамина D.
  • Курение.
  • Употребление алкоголя

Факторы, на которые нельзя повлиять:

  • Старение.
  • Полипы в кишечнике или колоректальный рак в прошом.
  • Воспалительные болезни кишечника.
  • Семейная история болезни.
  • Сахарный диабет 2 типа.
  • Некоторые наследственные болезни.

Факторы, роль которых точно неизвестна:

  • Ночная работа.
  • Любой другой рак в прошлом.

Источник

Также ученые обнаружили, что риск рака толстой кишки в любом возрасте в 2,6, 1,96 или 1,3 раза выше, если он был у родственников первой, второй или третьей степени соответственно. То есть, риск раннего рака в этих случаях выше.

Рак толстой кишки (Колоректальный рак)

Колоректальный рак можно назвать одним из наиболее опасных заболеваний современности

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Ученые считают, что людям с семейной историей рака толстой кишки — не только при болезни у близких родственников — может требоваться ранний скрининг рака при помощи колоноскопии. Авторы работы подчеркивают особую роль знаний семейного анамнеза и необходимость делиться ее деталями с врачами.  



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