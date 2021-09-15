Гордон раскритиковал перевод советских фильмов на украинский язык

Дубляж советских фильмов на украинском языке является аморальным, русский язык считается одним из величайших мировых достижений, сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», – сообщил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, русский язык входит в число величайших мировых достижений. Также Гордон призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.

Ранее Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».

Также журналист предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».