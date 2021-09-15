 

Масляков раскритиковал Зеленского из-за заявления о войне с Россией

15.09.2021, 10:34, Разное
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Несколько дней назад президент Владимир Зеленский сделал заявление о войне между Украиной и Россией. Слова бывшего подопечного прокомментировал глава международного союза КВН Александр Масляков. Он раскритиковал Зеленского и назвал его марионеткой.

В эфире радиостанции “Комсомольская правда” Масляков подчеркнул, что уже не расценивает Зеленского как игрока КВН. Напомним, президент Украины ранее выступал за команду “95-й квартал”, представляющую город Кривой Рог.

Масляков раскритиковал Зеленского из-за заявления о войне с Россией. Президент КВН отметил, что глава Незалежной является управляемым игроком. “Он уже типа марионетки”, – добавил Александр Васильевич.

Телеведущий подчеркнул, что не проводит аналогий между заявлениями Зеленского и КВНовскими шутками. По его словам, у игроков, действительно, бывают неудачные попытки пошутить, однако слова президента Украины – “это не тот случай”.

“Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес” – заявил Масляков.

Кроме того, бессменный руководитель КВН исключил, что когда-нибудь примет Зеленского обратно в международный союз.

Напомним, 10 сентября, выступая на политическом форуме в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией. По словам главы Незележной, вероятность войны сегодня сохраняется.



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