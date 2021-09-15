До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток

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15.09.2021, 10:34, Разное
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Выборы депутатов Государственной Думы РФ пройдут по всей стране 19 сентября. У жителей Москвы есть возможность вместо посещения избирательных участков проголосовать онлайн, не выходя из дома. Для этого необходимо подать заявку на портале
mos.ru. До окончания регистрации осталось меньше суток.

Выполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования смогут только те москвичи, которые до 23:59 13 сентября авторизуются в личном кабинете на mos.ru и подадут соответствующую заявку на сайте, либо в мобильных приложениях “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”.

Отметим, что преимущество онлайн-выборов заключается в высокой надежности электронной системы. Кроме того, медики считаю ДЭГ безопасной альтернативой традиционному голосованию в период пандемии коронавируса.

Среди участников дистанционных выборов будут разыграны подарки в рамках акции “Миллион призов”. Москвичи смогут выиграть квартиру или автомобиль. Всего для онлайн-избирателей приготовлено 250 тысяч призов, в том числе, сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. Их можно потратить на покупки у партнеров программы.

Все поданные заявления будут проверены в ЦИК для дальнейшего исключения двойного голосования. Москвичи с 17 по 19 сентября через систему ДЭГ смогут выбрать депутатов Госдумы, а также Мосгордумы по двум округам. Жители района Щукино выберут муниципальных депутатов.



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