«Гайки закручиваются во всех сферах китайского общества» – Telegraph предположила, что Си следует по стопам Мао

Многочисленные ограничения, которые ввели за последнее время китайские власти и которые коснулись почти всех сфер общества — от IT-компаний до видеоигр и частных репетиторов, навевают некоторым воспоминания о «культурной революции» Мао Цзэдуна, пишет The Daily Telegraph. По мнению газеты, председатель Си Цзиньпин «закручивает гайки» в стремлении удержать власть и, как полагают эксперты, на достигнутом лидер останавливаться не собирается.



Reuters

С момента своего прихода к власти в 2012 году председатель КНР Си Цзиньпин «пытается закрепить свою партию (Коммунистическая партия Китая, КПК. — ИноТВ) и её идеологию в самом сердце китайского общества», давая жёсткий отпор всему, что может стать помехой на этом пути, включая политических соперников и несогласных, пишет The Daily Telegraph. И сейчас, похоже, планы лидера «набирают обороты».

Как напоминает издание, за недавние месяцы власти КНР ввели целый ряд новых ограничений, касающихся IT-компаний, миллиардеров, знаменитостей, онлайн-игр и частного образования. «Гайки закручиваются во всех сферах китайского общества», — комментирует газета.

Так, за последние недели телеканалам страны запретили показывать «женоподобных мужчин». Для детей до 18 лет ограничили время на видеоигры тремя часами в неделю. Правительство взяло под контроль даже онлайн-фанклубы знаменитостей.

«Какими бы странными некоторые из них ни казались, перемены затрагивают каждый аспект повседневной жизни, в центре которой находится правительство, принимающее все решения: начиная с того, что можно и нельзя в поп-культуре, и заканчивая тем, как людям проводить своё время», — отмечает The Daily Telegraph.

Столь внезапные и разительные изменения напомнили некоторым о «культурной революции» 1966 — 1976 годов, которая уничтожила в стране остатки капиталистического строя и помогла сделать её такой, как представлял себе председатель Мао Цзэдун. Как полагают эксперты по Китаю, последние меры — часть попытки закрепиться у власти в преддверии XX съезда КПК, который состоится в следующем году. Си провёл последнее десятилетие, «подготавливая себе сцену и строя культ личности в духе Мао». Если ему удастся удержать позицию председателя, что вполне вероятно, учитывая, что в 2018 году он отменил временные ограничения на срок пребывания в своей должности, «он сможет править вечно».

На последнем партийном съезде в 2017 году Си даже представил собственную доктрину под названием «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эпохе», которая на прошлой неделе официально стала частью учебной программы даже для семилетних школьников.

По словам газеты, «поворотным моментом» в недавней правительственной кампании можно считать октябрь 2020 года, когда куда-то пропал самый богатый человек Китая Джек Ма. Тогда он выступил с речью, критикующей новые правила, по его словам, препятствующие инновациям в финансовом секторе. В дело вступил сам Си и помешал выгодной сделке по регистрации одной из компаний Ма на фондовой бирже. Ходили слухи, что впоследствии миллиардера задержали. Но через год он снова стал появляться на публике, но теперь предпочитает вести себя тихо.

«Посыл был ясен: никто не может быть круче правящей Коммунистической партии и уж тем более бросать ей каким-либо образом вызов», — объясняет The Daily Telegraph. С тех пор топ-менеджеры крупнейших китайских IT-компаний тоже предпочитают действовать осторожно и поддерживать правительственные инициативы, в то время как из-за новых правил акции технического сектора страны действительно значительно просели.

Впрочем, историю с «исчезновением» Джека Ма может затмить падение одной из самых известных китайских актрис Чжао Вэй, «одной из наиболее высокопоставленных жертв кампании по закручиванию гаек господина Си». Не совсем ясно, что именно сделала Чжао, чтобы настолько разозлить партию, но недавно китайские цензоры стёрли из интернета любые упоминания об актрисе, включая фильмы и сериалы с её участием. Среди причин произошедшего некоторые упоминают связи Чжао с компанией Джека Ма Alibaba или националистический скандал из-за селфи в Японии, к которой, памятуя о Второй мировой войне, мало кто из китайцев испытывает тёплые чувства.

Помимо знаменитостей, жертвами кампании китайского правительства стали и некоторые важные экономические сектора, подчёркивает издание. Запрет на платное репетиторство практически за один день свёл на нет индустрию, которая оценивалась в несколько миллиардов долларов. Власти заявили, что эта мера обеспечит большему числу учащихся равные возможности и снизит финансовую нагрузку на родителей, которых Пекин агитирует заводить больше детей для преодоления демографического кризиса. Но, кроме этого, запрет на коммерческое репетиторство поможет контролировать партии, чему учится юное поколение, и сделать так, чтобы как можно меньше детей прониклись неправильными идеями от каких-нибудь учителей-иностранцев или внеклассных программ.

Все эти меры показывают, насколько сильно КПК контролирует китайское общество, полагает The Daily Telegraph. Старший научный сотрудник Питерсонского института международной экономики и эксперт по Китаю Мартин Чорземпа утверждает: «Никто, на самом деле, не знает, насколько ещё более жёсткими они станут. Но вполне ясно, что на этом они не остановятся».

Важным инструментом в новом «крестовом походе» Си выступают институты, занимающиеся подготовкой кадров — такие как Партийная школа ЦК КПК, — которых насчитывается 3 тыс. по всей стране. Здесь «аппаратчиков» обучают преданности партии и доктрине председателя, чтобы впоследствии те могли воплощать её в жизнь на местах.

«Си Цзиньпин помешан на контроле больше, чем кто-либо из его предшественников, за исключением Мао», — считает директор Института Китая Школы Востоковедения и африканистики при Лондонском университете Стив Цан.

Согласно государственной пропаганде, Си — человек, стоящий за всеми преобразованиями в Китае, от решительной борьбы с коронавирусом до победы над бедностью. За нападками на крупных бизнесменов тоже стоит идеологическая причина — желание председателя сократить разрыв в уровне благосостояния, который сформировался за десятилетия стремительного экономического роста КНР. Попытка достичь «всеобщего процветания», очевидно, реализуется за счёт ограничения возможностей для привилегированного класса.

В обществе разнообразные новые правила воспринимаются неоднозначно. По информации The Daily Telegraph, на прошлой неделе в китайском интернете обсуждали две статьи — Ли Гуанманя, бывшего редактора малоизвестной государственной газеты, и Ху Сицзиня, главреда крупнейшего издания Global Times. Первый выступил в поддержку репрессивных мер в отношении Джека Ма и IT-сектора, назвав это «глубинной революцией». Его статью активно перепечатывали известные государственные СМИ, что говорит о том, что партия идеи автора одобрила. А вот Ху Сицзинь неожиданно заявил, что столь суровые меры были необязательны.

На улицах Пекина люди тоже расходятся во мнениях. Двое заявили, что власти слишком сильно стали контролировать свободу самовыражения и не проявляют достаточной гибкости. Другие отметили, что правление одной партии — хорошо: «эпидемию контролируют эффективно, в то время как в других странах царит хаос», «Китай становится всё более сильным и обеспечивает стабильные и комфортные условия» для своих граждан.

Для Си есть риск, что реформы могут ему аукнуться, считает эксперт по КПК Королевского колледжа Лондона Александра Кубат. Нововведения председателя вызывают недовольство и внутри самой партии, и среди определённых общественных групп. Но на это и существуют партийные школы. В конце концов, представитель МИД КНР Хуа Чуньин, которая славится своими жёсткими высказываниями в адрес Запада, прежде чем занять свой пост, окончила именно это учебное заведение. Ну а чиновники уровнем пониже наверняка поспешат применять на деле идеи Си о «всеобщем процветании», чтобы выбить себе повышение к следующему съезду партии.