CNBC – эксперты опасаются нового дефицита газа в Европе, который заставит весь мир платить за тепло больше

Запасы газа в Европе сократились на 16% по сравнению со средним показателем за последние пять лет, в связи с чем в регионе опасаются роста цен на газ и даже его дефицита этой зимой, передаёт CNBC. Тем не менее аналитики рассчитывают на тёплую погоду в конце осени, а также на запуск трубопровода «Северный поток — 2», что частично решит проблему.



Reuters

В августе цены на природный газ выросли более чем на 35% на фоне опасений холодной зимы в Северном полушарии и перебоев с поставками, пишет CNBC.

Обычно спокойный рынок газа в последние пару недель всколыхнулся из-за роста спроса по всему миру и снижения поставок. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Европе, где предложение находится на рекордно низком уровне для этого времени года.

«Люди начинают бросаться словом «кризис», когда речь заходит о Европе», — заявил партнёр компании Again Capital Джон Килдафф. По данным компании, запасы газа в европейских хранилищах ниже средних за пять лет на 16% и остаются рекордно низким для сентября. По мнению Килдаффа, это заставит Европу обратить внимание на газ, который последние несколько лет оставался в тени. Даже в США, по данным Управления по энергетической информации страны, количество газа в хранилищах на 7,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Как отмечается на сайте телеканала, на рынке газа опасаются повторения ситуации прошлого года, когда холодная зима в Европе привела к серьёзному сокращению запасов газа, которые региону пока так и не удалось восстановить.

Предполагается, что рост цен может продолжиться, если синоптики спрогнозируют холодную зиму. Эксперты полагают, что в случае аномально холодной погоды цены в США могут вырасти вдвое, а в Европе и вовсе может возникнуть острый дефицит.

«Если зима будет холодной, газ будет не просто в дефиците, а в серьёзном дефиците. Это будет либо физический дефицит, либо это отразится в цене», — заявил вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин. При этом, по оценкам аналитика RBC Кристофера Луни, речь идёт не об устойчивом росте цен, а о риске для резких скачков в стоимости газа.

По словам Ергина, ещё одним фактором дефицита поставок стал рост спроса на газ в Азии. Так, спрос на сжиженный природный газ в Китае был на 20% выше, чем ожидалось. Более того, летом спрос вырос и в странах Латинской Америки, в частности в Бразилии.

По словам аналитиков, объём поставок сжиженного природного газа из США вырос примерно до 10% от объёма добычи в стране. По данным американского правительства, крупнейшими покупателями являются Южная Корея, Китай и Япония. Американский газ также покупают Бразилия, Индия, Польша, Испания, Франция и Португалия.

Впрочем, эксперты полагают, что цены могут упасть, если осень и начало зимы будут мягкими, что будет способствовать большему объёму запасов газа. Главный метеоролог компании Bespoke Weather Брайан Ловерн прогнозирует более теплую, чем обычно, погоду в октябре и ноябре не только на севере США, но и в Европе.

Кроме того, аналитики полагают, что в ближайшие несколько месяцев частично проблему с поставками газа в Европу мог бы решить запуск трубопровода «Северный поток — 2». Так, на прошлой неделе «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода, который, как ожидается, позволит РФ удвоить экспорт газа в Европу. Однако в понедельник немецкий регулятор заявил, что рассмотрение документов на сертификацию трубопровода займёт до четырёх месяцев.

Также, как пишет CNBC, росту объёмов добычи, а значит и снижению стоимости газа может способствовать развитие американского газового месторождения Хейнсвилл, где увеличилось количество буровых установок.