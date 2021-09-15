Поход на Запад — 2021

Завершились масштабные российско-белорусские стратегические военные учения. Что нового, кроме боевых роботов? Рассказывает военный эксперт.

Учения «Запад-2021» закончились грандиозным «основным этапом» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области с танками, воздушным десантом и обильной пиротехникой в присутствии президента Владимира Путина. В Мулино привезли батальон белорусских мотострелков с техникой (400 человек), а также символические контингенты из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Представители Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. Было в Мулино много журналистов, отечественных и иностранных. Были наблюдатели из разных стран — в основном аккредитованные в Москве военные атташе. Но ни одного представителя дипкорпуса стран НАТО в Мулино не пригласили — только европейских «нейтралов» из Австрии, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Такой подчеркнуто недружественный жест, откровенно противоречащий действующему Венскому документу ОБСЕ, неприятно поразил аккредитованных в Москве дипломатов и еще раз подчеркнул, насколько Запад и Москва стали откровенно неприкрытыми врагами.

Владимир Путин и руководство Минобороны РФ на учениях «Запад-2021» в Мулино. Фото: РИА Новости

Во время учений «Запад-2021» по заявлению замминистра обороны Татьяны Шевцовой была испытана «инновационная система финансового обеспечения армии в военное время». Во взаимодействии с территориальными органами федерального казначейства, полевыми учреждениями Банка РФ и коммерческими банками система должна обеспечить личный состав выплатами в различных условиях, «как в российских рублях, так и в иностранной валюте». Это очень серьезная мера по подготовке к реальным военным действиям.

И на Западе теперь гадают, какую валюту готовят для выплат, то есть куда российские войска направятся: выдадут евро или норвежские кроны, польские злотые, доллары и фунты или всё же гривны и белорусские рубли?

Как говорится, follow the money («отслеживай деньги»), чтобы понять истинные намерения.

Мулино — гарнизонный город, дополнительно отстроенный немцами по плану вывода войск из бывшей ГДР, с полигоном и дисбатом. В 2014-м году был подписан контракт на 100 млн евро с немецкой компанией Rheinmetall AG на строительство в Мулино самого современного в РФ компьютеризированного полигона — центра обучения Сухопутных войск. Но из-за Крыма, Донбасса и санкций всё отменили, а многие боевые части и соединения, включая полки 3-ей мотострелковой дивизии, вывели из Мулино в Воронежскую область на украинскую границу.

В финальной фазе «Запад-2021» на Мулинском полигоне применяли всякое летающее, ползающее и стреляющее вооружение, включая беспилотники и другие современные средства целеуказания. Но больше всего поразили публику сообщения о том, что в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые появились роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», а также роботизированные комплексы разминирования «Уран-6».

Разведывательно-ударные израильские и американские беспилотники произвели в последние 30 лет настоящую революцию в военном деле, исключив почти полностью традиционную авиафоторазведку. Другие страны пытаются угнаться за лидерами, но у России, в частности, пока не очень выходит. То есть появляется множество публикаций о новых совершенно замечательных отечественных разведывательно-ударных дронах, которые вот-вот станут господствовать над полем боя, но дальше отдельных образцов или малых серий всё никак не идет. И с надежностью проблемы, и с созданием боевой сетецентрической системы управления, слежения, разведки, контроля и компьютерного моделирования, без которой невозможно эффективно использовать возможности современных дронов, тоже трудности. Точный указатель серьезных проблем: в РФ не только продолжают выпускать надежный и заслуженный, разработанный лет 30 назад и поставленный многим странам третьего мира израильский дрон «Форпост» (Sercher-2), но сделали и закупают локализованный вариант «Форпост-Р», переделанный из чисто разведывательного в разведывательно-ударный, хоть летные характеристики (грузоподъемность) Sercher-2 для такого малопригодны.

Причина проблем элементарна: без доступа к современным западным технологиям, комплектующим, к элементной базе и материалам, в вынужденной санкционной автаркии обломки бывшего советского ВПК не в состоянии, за редкими исключениями, серийно производить современную и надежную технику.

Перевооружение ВС РФ в последние годы по большей части идет за счет модернизации советских танков, самолетов и прочего, за счет использования старых технологических заделов. А тут вдруг такой прорыв — настоящие боевые роботы.

Но телеуправляемые танки делали в СССР еще в тридцатые годы, однако сочли вещью бесполезной. Нацисты реально применяли дистанционно управляемые танкетки, в частности в городских боях при подавлении Варшавского восстания 1944-го. Израильский ЦАХАЛ вроде применил боевые наземные дроны во время операции в Газе «Литой свинец» в 2008–2009 гг. Российских боевых «роботов» вроде использовали в Сирии, надо думать также в городских боях. То есть боевые наземные «роботы» — оружие в принципе не новое и специфическое, для особых задач. Не похоже, чтобы они сами по себе могли существенно поменять расклад сил в общевойсковом бою. Ждать от них вскоре революции в военном деле не приходится. Боевые дистанционно управляемые наземные «роботы» на показательных выступлениях в Мулино — по сути, чистый пиар. Дескать, если с летающими дронами есть проблемы, то вот вам другое wunderwaffe — радуйтесь.

Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений «Запад-2021». Фото: РИА Новости

Поскольку учения «Запад» традиционно проводятся совместно с Беларусью, то бывало раньше, что Путин вместе Александром Лукашенко совместно закрывали ученья на одном полигоне, но не в этот раз. Лукашенко вместе с замминистра обороны генералом Юнус-Беком Евкуровым наблюдал за совместным показательным учебным боем белорусских и российских военных на полигоне «Обуз-Лесновский», недалеко от Барановичей в западной Беларуси в тысяче с лишним километров от Мулина. Пиротехники и дыма в Обуз-Лесновском было пожиже, чем в Мулино, не было ни боевых «роботов», ни иностранцев. То есть Лукашенко пригласил всех, включая страны НАТО, а потом жаловался:

«Они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция, безумная позиция».

Режим Лукашенко всегда опирался на МВД и КГБ, а армию и военные расходы последовательно сокращал. Призывная белорусская армия мирного времени очень маленькая: 16 500 человек, всего две полноценные механизированные бригады и еще две сокращенные (кадрированные). В составе сил спецопераций 6000 человек и три бригады: десантная, десантно-штурмовая и спецназ. Зато во Внутренних войсках целых шесть бригад, из них одна — спецназ. Именно они вместе с местным КГБ разгромили оппозицию и разогнали протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Армию даже не привлекали.

Оборона Беларуси строится на мобилизационно-милиционном принципе: меленькую призывную армию мирного времени должны усилить более 300 000 подготовленных резервистов, из них 120 000 — ополченцы территориальной обороны. Так дешевле выходит.

Но теперь проводить сколько-нибудь существенную мобилизацию Лукашенко опасно — это означает раздавать оружие народу, где по меньшей мере половина ненавидит диктатора.

Режим Лукашенко теперь откровенно слаб, несостоятелен финансово, экономически, политически, в военном смысле и все меньше всерьез кому-либо интересен.

Беларусь унаследовала советскую мобилизационную систему вместе с вооружениями и со встроенными слабостями. А в РФ за более чем 10 лет реформ создано совсем другое регулярное войско — самое большое в Европе — способное быстро начинать и воевать в конфликтах любого уровня практически без резервистов. В армии более 130 заранее сформированных и боеготовых тактических батальонных групп. Именно это войско нового строя демонстрировали Путину и журналистам в Мулино. Размах «Запад-2021» впечатляет. По официальным сведениям, в маневрах участвуют почти 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, 290 танков, реактивные системы залпового огня и пр.

Но «Запад-2021» — лишь самое распиаренное, а отнюдь не самое значительное военное мероприятие 21-го года.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепёк» на учениях «Запад-2021». Фото: РИА Новости

В марте-апреле 21-го во время так называемой «контрольной проверки боеготовности», по словам начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова, «было привлечено более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов». Судя по представленному Герасимовым непомерному списку задействованной техники, там реально было намного «больше 300 тысяч». Почти без всякого пиара части и соединения регулярных вооруженных сил выдвинулись на рубежи применения к границам: в основном к украинской, но не только. Потом за лето группировки неспешно отошли, чтобы снова в меньшем числе собраться в кулак на «Запад-2021». Но теперь наступила осень, а с ней придет неизбежная распутица, когда масштабные маневренные боевые действия затруднительны вне дорог с твердым покрытием на Великой Русской равнине.

Это главная хорошая новость: большой войны в 2021 году, похоже, не будет. Стычки и перестрелки в Донбассе не в счет.

Герасимов и Шевцова попугали основательно, да отпустили. И валюту личному составу не дали, разве только тем 2500, что отправились к Лукашенко — белорусские рубли. Может, это такая хитрая военно-политическая игра: одни пугают бедных европейцев, другие потом предлагают договориться по-хорошему. Но ни шантаж, ни истории про гиперзвуковое оружие почему-то не срабатывают. То есть Запад пугается, но не сдается.

Остается повышать ставки, а значит, есть риск заиграться до большой беды. Распутица у нас регулярна, но не вечна.

Павел Фельгенгауэр, Обозреватель «Новой»

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