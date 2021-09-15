В Роснедрах оценили обеспеченность РФ рентабельными запасами нефти

По оценке Роснедр, обеспеченность РФ рентабельными запасами нефти оценивается в 21 год, сообщил врио главы ведомства Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

Петров заявил, что «рентабельных запасов (нефти хватит) на порядка 20-21 год», этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь: «Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет».

При этом Петров добавил, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Тюменский нефтегазовый форум (TNF 2021) проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий – пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки.

Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.

Напомним, в мае в Минприроды заявляли, что обеспеченность всех запасов нефти в РФ при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ предстоит повторить сланцевую революцию США.