 

Невролог дал советы по сохранению интеллекта после COVID-19

15.09.2021, 9:44, Разное
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Российский невролог Александр Будик пояснил о необходимых мерах для пациентов, вылечившихся от коронавируса. COVID-19 затрагивает сосуды и кровоснабжение мозга, из-за чего, чтобы сохранить интеллект, необходимо, даже вылечившись, контролировать состояние своего здоровье.
Распространившаяся по всему миру пандемия коронавируса не только поражает органы и системы, но и оставляет множество побочных явлений после излечения. Одной из подобных «постковидных» проблем является снижение когнитивных способностей. Для того, чтобы избежать нежелательных последствий инфицирования COVID-19, необходимо соблюдать некоторые правила. Они помогут сохранить интеллект, избежав ухудшений.

Прежде всего, необходимо разобраться в причинах ухудшения умственной деятельности. Они заключаются в нарушении кровоснабжения головного мозга. Как во время заболевания, так и после лечения, расположение сосудов в нем меняется, что и отражается на интеллекте. При этом, согласно одной из научных теорий, именно оно является едва ли не главным для адекватной работы главного органа центральной нервной системы.

Чтобы не допустить ухудшений, невропатолог советует внимательно относиться к своему состоянию, реагируя на все изменения. Своевременно выявленная проблема поможет скорее начать лечение. Сразу после выздоровления от коронавируса нужно проверить состояние своих когнитивных функций. Также, по сообщению «Слова и дела», визиты к профильному врачу необходимы для отслеживания течения болезни.



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