 

На Украине предложили изолировать Россию от Донбасса с помощью НАТО

15.09.2021, 9:40, Разное
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Ветераны боевых действий, участвовавшие в агрессии против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик нередко становятся гостями украинских политических ток-шоу. Националистической публике особенно нравятся фантазии боевиков на тему войны. Так, на Украине предложили изолировать Россию от Донбасса с помощью НАТО.

Громкое заявление сделал бывший боевик Алексей Гетьман. Он правильно рассудил, что Украина сегодня не должна начинать “полномасштабное наступление” на территории ДНР и ЛНР, потому что Россия не оставит в беде местное население. По мнению ветерана, Незалежная должна медленно продвигаться вперед по линии фронта, которую он почему-то назвал линией обороны, как будто это Донбасс напал на Украину.

Боевик отметил, что при изоляции России от народных республик, что якобы является всего лишь политическим процессом, можно перейти к военному варианту развития событий. Однако для этого, по его словам, нужно привлечь НАТО.

Он также подчеркнул, что наша страна не должна вмешиваться в “разборки” Украины с Донбассом. К “изоляции” России от молодых республик ветеран предложил привлечь весь мир. Конечной целью для украинской армии, по его мнению, является захват территорий и установка контроля на границе.

Решить военную задачу Гетьман хочет с помощью НАТО. Он почему-то решил, что Украина “держит оборону” чуть ли не для всей Европы и якобы в северо-атлантическом альянсе это понимают. Боевик отметил, что для “достойной обороны” им понадобится много оружия от НАТО.



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