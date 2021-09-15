Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о военной угрозе со стороны Белоруссии

Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин почему-то опасается военной угрозы со стороны Белоруссии. Конечно, отношения между двумя государствами уже давно испорчены. И Александр Лукашенко, и Владимир Зеленский не скрывают, что не общаются лично уже долгое время. Меж тем, претензии украинского дипломата традиционно были направлены в сторону Россию.

Климкин решил, что наша страна собирается “поглотить” Белоруссию. Он подчеркнул, что это является угрозой для безопасности Украины, потому что Незалежная может оказаться в окружении с трех сторон. По мнению дипломата, данный фактор приведет к рассеиванию украинских сил и провокациям с нескольких направлений.

Экс-глава МИД Украины отметил, что белорусская угроза исходит не лично от Лукашенко. По словам Климкина, президент РБ находится “в кармане” у Путина. Политик предложил обратиться по этому вопросу к НАТО.

Он подчеркнул, что угроза по белорусскому направлению может исходить якобы от России. Дипломат уверен, что безопасность Украины в этом случае равносильна безопасности всего северо-атлантического блока, хотя Незалежная не является членом НАТО.

Все свои умозаключения бывший министр иностранных дел Украины свел к совместным военным учениям “Запад-2021”, которые проходят на территории Белоруссии. Он увидел угрозу в том, что солдаты отрабатывают различные сценарии боевых действий, в том числе, в условиях города.

“Они готовятся к полномасштабной войне”, – заключил Климкин.