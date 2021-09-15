Принцесса Диана любила блейзеры. Лучшие варианты, которые актуальны и в наше время

Принцесса Диана была хорошо известна своей любовью к блейзерам, и она является идеальным источником вдохновения для создания стильного и эффектного осеннего образа.

От официальных мероприятий до простых прогулок, Диана всегда впечатляла своим образом в шикарном блейзере. Фактически принцесса Диана сделала пиджаки неотъемлемым элементом стиля для женщин во всем мире. Эту тенденцию продолжили Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Вот несколько самых запоминающихся образов принцессы Дианы.

Белый блейзер

Очень красиво выглядела Диана в белом пиджаке в паре с полосатым платьем от Кэтрин Уокер. Она выбрала этот наряд для Каннского кинофестиваля 15 мая 1987 года.

Ярко-красный блейзер

Весь образ принцессы Дианы состоял из выразительных деталей. Она надела ярко-красный пиджак вместе с блузкой в горошек и черной шляпой. Принцесса Уэльская выбрала этот наряд для королевского турне по Канаде в июне 1983 года.

Блейзер в горошек

Любовь принцессы Дианы к горошку наблюдалась на протяжении нескольких лет. Во время королевского визита в Британскую Колумбию в мае 1986 года Диана выбрала для себя блузу и блейзер в горошек. Получилось достаточно смелое сочетание.

Блейзер оверсайз

Диана носила кремовый большой пиджак поверх свитера с символом лондонского метро во время участия в Лондонском марафоне в апреле 1988 года. Это доказательство того, что блейзер оверсайз никогда не выйдет из моды.

Укороченный блейзер

Принцесса Диана для составления модного образа часто выбирала стильные блейзеры. Когда она с принцем Уильямом сопровождала принца Гарри на его первый день в детском саду в сентябре 1988 года, она выбрала для себя укороченный пиджак, который сочетала с юбкой макси.

Блейзер в клетку

Этот наряд принцесса Диана выбрала для прогулки со своей сестрой леди Сарой Маккоркодейл в сентябре 1989 года. Очень эффектно смотрится свободный пиджак с классическим принтом в клетку, который отлично дополняет весь остальной ансамбль.

Розовый костюм

Принцесса Диана выбрала для себя полностью розовый ансамбль и дополнила его эффектной красной сумкой. В таком наряде она посетила Театральный музей в Лондоне в сентябре 1990 года.

Темно-синий блейзер

Сочетание темно-синего и черного всегда является выигрышной и вневременной комбинацией. Во время прогулки в Оксфорде в ноябре 1990 года Диана надела этот красивый темно-синий пиджак с золотыми пуговицами поверх красивого черного платья.

Нейтральная цветовая палитра

Комбинация черного и белого всегда выглядит просто фантастически. Принцесса Диана выбрала для себя наряд, выполненный в этих тонах для посещения Национальной галереи Лондона в марте 1988 года.

Красный блейзер в клетку

Это идеальный выбор для праздничного мероприятия. Принцесса Диана выбрала для себя такой наряд на конное шоу в декабре 1990 года.