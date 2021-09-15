 

В 2021 году четыре города Украины заработали на автопарковках 85 млн грн – Opendatabot

15.09.2021, 9:16, Новости дня
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“Автопарковки в четырех крупнейших городах Украины – Киеве, Харькове, Одессе и Львове – суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн грн. Больше всего на парковках в первой половине 2021 года заработал Киев – 34,6 млн грн, или 41% от общей суммы”, – говорится в сообщении.

Доход других мегаполисов составил:

Одесса – 23,3 млн грн;
Харьков – 14,7 млн грн;
Львов – 12,3 млн грн.

“Данные о парковки Днепра, к сожалению, получить не удалось – в этом году коммунальное предприятие Днепровского городского совета “Транспортная инфраструктура города” отказалось предоставить информацию по официальному запросу, ответив, что это “выходит за пределы его компетенции”, – уведомили представители сервиса.

В 2020 году Днепр такую информацию предоставлял. В частности, сообщалось о сборах 14,4 млн грн за девять месяцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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