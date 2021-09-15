Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин отказался от встречи с Байденом. Президент США сказал, что “это неправда”

Байден хотел провести встречу, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях. Во время разговора, который длился 90 минут между двумя лидерами, Си Цзиньпин не принял предложение Байдена и настаивал, чтобы Вашингтон смягчил риторику отношении Пекина.

В Белом доме считают, что отказ Си Цзиньпина отчасти связан с опасениями из-за эпидемии COVID-19, пояснил один из американских чиновников, знакомый с содержанием беседы. Китайский лидер последний раз посещал Мьянму в начале 2020 года и не выезжал за пределы страны после начала эпидемии, пишет газета.

Другие собеседники издания допустили, что президент Китая не хотел брать на себя обязательства в конкретный момент времени. США разочарованы очевидным отсутствием интереса Си Цзиньпина к встрече с Байденом, добавил один из источников.

Reuters написало, что Байден опроверг эту информацию. Отвечая на вопрос журналистов, разочарован ли он отказом Си Цзиньпина, Байден ответил, что “это неправда”.

Однако источник агентства подтвердил, что сообщение Financial Times было точным. Си Цзиньпин, очевидно, намекнул, что в первую очередь нужно улучшить тон и атмосферу отношений, сказал собеседник.

Контекст:

У США и Китая есть разногласия относительно влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, по экономическим вопросам, ситуации в Гонконге и Тайване, а также соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Штаты обвиняют Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в этом регионе).

Многолетний советник Байдена по вопросам внешней политики Майкл Карпентер в конце января этого года говорил, что внешняя политика нового президента США будет нацелена на противостояние Китаю и России.

В феврале 2021 года Китай призвал США наладить диалог. Но для этого, по словам главы МИД КНР Ван И, Вашингтон должен прекратить “очернять” Коммунистическую партию Китая, не вмешиваться во внутренние дела Китая, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также не поднимать вопрос о независимости Тайваня, писало издание Global Times.

Администрация Байдена называла отношения США и Китая “главным геополитическим испытанием XXI века”. “Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, способная серьезно бросить вызов стабильной и открытой международной системе правил, ценностей и отношений. Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это нужно, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо”, – сказано в мартовском заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В марте на Аляске состоялся первый раунд китайско-американских переговоров высокого уровня, в которых участвовали Блинкен и Ван И. На встрече американская сторона выразила недовольство политикой Китая в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, а также кибератаками на США и экономическим давлением на союзников. Каждое из этих действий угрожает порядку, который поддерживает глобальную стабильность, сказал госсекретарь. В ответ китайская сторона обвинила США в ведении переговоров с позиции силы.

В конце марта на своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека. Он также сказал, что у Китая есть цель – “стать ведущей страной в мире, самой богатой, самой могущественной”. “Но пока я на посту, этого не произойдет”, – подчеркнул Байден.

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