 

Диетолог рассказал о пользе чернослива для желудочно-кишечного тракта и костей

15.09.2021, 8:50, Разное
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Американский диетолог Кристофер Мор пояснил о пользе чернослива для желудочно-кишечного тракта и костей. Эксперт назвал количество продукта, достаточное для защиты организма от заболеваний и воспалений.
Сухофрукты богаты витаминами и различными полезными микроэлементами. Особое внимание врачи из США рекомендуют обратить на чернослив. В этом продукте находится много клетчатки, порядка семи граммов на сто грамм плодов. Поэтому его стоит включать в рацион при проблемах с желудочно-кишечным трактом. В сутки женщинам достаточно съедать от 22 до 28 граммов чернослива, для сильного пола дозу следует увеличить на 3-8 граммов.

Кроме того, употреблять плоды советуется при заболеваниях ортопедического типа. Это поможет сохранить костную массу, предотвратив ее потерю. Также защитит чернослив от остеопороза и в ситуации с другими костными недугами. Так, в ходе эксперимента пациентам со сниженной плотностью костей каждый день добавляли в меню около пяти-шести сухофруктов. Благодаря этому приему удалось предотвратить развитие патологии.

Спасет чернослив и от заболеваний кардиологической системы. Экспериментально было установлено, что продукт облегчает протекание сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает воспалительные процессы. При этом медики напоминают, что он является дополнением и профилактическим средством, а не полноценной заменой лекарств.

Источник: lenta.ru



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