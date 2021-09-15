Диетолог назвала продукты, потребление которых стоит сократить после 60 лет

Диетолог-эндокринолог Мария Дубская назвала оптимальный рацион после 60 лет. Эксперт рассказала, потребление каких продуктов необходимо сократить после 60 лет. Замена их на более полезные яства поможет не только избежать осложнений, но и укрепить организм.

Уже после 50 лет доктор советует уменьшить калорийность пищи, ежегодно снижая ее на 3 процента. Также постепенно нужно переходить на более сложные углеводы, отказавшись от простых и легкоусвояемых. Благодаря этому можно будет избежать поднятия уровня сахара, а также абдоминального ожирения. С возрастом у человека меняется обмен веществ, из-за чего необходимо менять рацион, исключив из него многие вкусности. Так, людям, достигшим 60 лет, рекомендуется уменьшить потребление соленостей, красного мяса, сладостей, а также выпечки из белой муки.

В рационе необходимо отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом. Диетолог Дубская советует, например, шоколад заменить пастилой, а пирожные – мармеладом. Нельзя есть и красное мясо больше двух раз в неделю, а после 60 лет его доза в сутки не должна быть выше 100 граммов. Однако самым лучшим решением станет отказ от такого продукта и замена его на белое мясо. Хлеб и булочки лучше употреблять только из ржаной, отрубной или цельнозерновой муки.

Это поможет сердцу и сосудам, а также моторике кишечника. Полезны для ЖКТ бурый рис и овощи, причем их лучше употреблять в сыром виде. Необходимыми для людей с возрастом становятся кисломолочные, ряженка и кефир, которые хорошо стабилизируют работу кишечника. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет дольше сохранить тонус и крепкое здоровье.

Источник: topspb.tv