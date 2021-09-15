Путин утвердил поручения по итогам съезда “Единой России”

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда партии “Единая Россия”, прошедшего 24 августа 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, что в ходе партийного съезда представители “Единой России” выступили с важными инициативами, направленными на улучшение жизни граждан. Некоторые из них уже начали реализовывать после одобрения российского лидера, часть предложений еще предстоит выполнить.

Путин поручил правительству РФ при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предусмотреть индексацию зарплат военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции. Также президент поручил выделить из бюджета 45 млрд. рублей на переселение из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года.

Кроме того, для охраны лесов от пожаров глава государства считает необходимым направить в регионы не менее восьми млрд. рублей. Он также поручил выделить средства на модернизацию отделений “Почты России” в сельской местности.

Путин предложил внести законодательные изменения по защите социальных выплат от списания. Напомним, что “Единая Россия” уже внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Он в числе первых будет рассмотрен новым созывом. Центробанку рекомендовано обеспечить возврат списанных по кредитам соцвыплат.

Кроме того, глава государства рекомендовал партии “ЕР” помочь кабмину и региональным властям реализовать программы поддержки занятости молодежи и сопровождения инвалидов при трудоустройстве.