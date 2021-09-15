 

Володин призвал не допустить роста цен на газовое оборудование

15.09.2021, 8:46, Разное
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В Подмосковье действуют уже восемь таких офисов. Это хороший пример для регионов, считает Володин.

“В рамках масштабной президентской социальной инициативы можно решить вопрос подключения газа к каждому домовладению, при этом регионы не всегда торопятся идти в ногу со временем и тем решением, которое принял президент”, – сказал политик.

Спикер призвал не допустить удорожания газового оборудования в ходе реализации президентской программы. Он посетовал, что работающие в этой сфере организации начали повышать цены.

Володин указал на необходимость комплексного подхода. “Насколько регионы готовы к этому, мы обсудим уже в ближайшее время, потому что у каждого будет своя практика, свой опыт”, – добавил спикер.

Затронул председатель ГД и вопрос безопасности газового оборудования в многоквартирных домах. Помимо прочего, для предотвращения утечек предлагается установить специальные счетчики и датчики в квартирах.

“Важно, чтобы те организации, которые будут устанавливать датчики и потом их эксплуатировать, не повышали их конечную стоимость, потому что как только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан”, – заметил спикер ГД.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить бесплатное доведение газа к границам домовладений. Госдума в короткие сроки разработала и приняла закон, в соответствии с которым подведение газа будет осуществляться за государственный счет.



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