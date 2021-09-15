Украинские военные отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание – Генштаб ВСУ

В тренировках принимали участие два вертолета Ми-8 и Ми-14ПЧ. Их экипажи отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области.

“Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целях”, – сообщил в Генштабе.

Тренировки проводились в течение нескольких дней, это дало возможность экипажам отработать задачи различной сложности, уточнили в посте.

“Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и, продемонстрировав слаженность в действиях, “уничтожили” все заданные цели”, – сказал заместитель командира бригады Родион Казаков.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2020049974830916

—