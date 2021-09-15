Центр Холокоста “Бабий Яр” и архив истории еврейского народа подписали меморандум о сотрудничестве

Соглашение предусматривает обмен, работу над идентификацией документов об истории евреев в Украине в ХХ веке, их оцифровкой и обнародованием.

В ходе работы планируют восстановить максимальное количество имен жертв Холокоста, их родственные связи и истории, найти документы, благодаря которым можно получить новую информацию, а также расширить базы данных архивных источников.

“Мы очень рады установившемуся сотрудничеству с Мемориальным центром Холокоста “Бабий Яр”. Архивы Украины всегда были в центре нашей работы в Восточной Европе, а в последнее время поворот Украины в сторону открытости архивных фондов создал уникальный климат, в котором происходят совершенно инновационные преобразования в нашей области”, – сказала сотрудница Центрального архива истории еврейского народа Анастасия Глазанова.

Подписание меморандума позволит организациям усилить исследовательскую базу, заявила заместитель директора Мемориального центра Холокоста Анна Фурман.

“Мы очень ценим кооперацию, которая поможет нам в нашей работе. И стремимся объединять усилия в реализации других исследований и проектов, направленных на восстановление нашей общей истории”, – отметила она.

Центральный архив истории еврейского народа был создан в Иерусалиме в 1939 году, это один из пяти крупнейших архивов Израиля. В нем хранятся архивы сотен еврейских общин, местных, национальных и международных еврейских организаций, личные архивы многих выдающихся людей.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

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