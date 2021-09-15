 

Всемирный банк спрогнозировал массовую миграцию из-за изменения климата

15.09.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Горячие точки” внутренней климатической миграции могут появиться уже в 2030 году и усилиться к 2050 году. Немедленные согласованные действия по сокращению глобальных выбросов, поддержке “зеленого”, инклюзивного и устойчивого развития могут сократить масштабы климатической миграции до 80%”, – отметили специалисты.

Изменение климата становится мощным фактором миграции внутри стран, влияя на возможности зарабатывать средства к существованию. Люди вынуждены переезжать из-за растущего дефицита воды, снижения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения уровня моря, сказано в отчете.

Исследование показало, что к 2050 году в странах Африки южнее Сахары может появиться до 86 млн “внутренних климатических” мигрантов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе – 49 млн, в Южной Азии – 40 млн, Северной Африке – 19 млн, Латинской Америке – 17 млн, в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 млн.

“Доклад указывает странам путь к устранению ключевых факторов, вызывающих “климатическую” миграцию. Все эти вопросы взаимосвязаны, поэтому наша поддержка стран позволяет совместно решать задачи в области климата и развития, строя при этом более устойчивое и безопасное будущее”, – прокомментировал результаты исследования вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фогеле. 

Контекст:

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется “к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века”.

В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми температурными рекордами из-за стремительного изменения климата на Земле, говорится в исследовании журнала Nature. 

Европейская комиссия 14 июля этого года представила программу борьбы с изменением климата. План программы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году выбросы хотят свести к нулю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / В Германии предрекли «решающую схватку» за «Северный поток – 2»

14.05 / Курс валют: евро дешевеет

10.07 / Ингулецкий ГОК: Базовая цена для расчета рентных платежей за полезные ископаемые не должна включать расходы на транспорт

16.06 / Кабмин предложит Раде выделить на COVID-вакцины деньги, полученные от растаможки “евроблях”

29.11 / Британия решила избавиться от оборудования Huawei

21.08 / «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание

19.03 / C помощью проекта лунной станции России и Китай открыли новую эру сотрудничества в сфере космоса

05.12 / Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу

02.09 / В метро Москвы начали тестировать систему оплаты по скану лица пассажира

12.11 / Названа вероятная причина пожара в рязанском торговом центре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика