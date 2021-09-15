Мнение: О криворуких сисадминах в погонах

За что боролись, с тем и упоролись…

В итоге фейл вышел не просто эпичный – эпичнейший. Ну ничему эти люди не учатся!

А началось всё с того, что некто главный решил заботливо оградить несмышлёных россиян от всякой западной заразы. С каковой целью начал бороться с VPN и ограничивать работу ряда сервисов Google. Поначалу всё было плохо, но терпимо. А потом прилетела мощная ответка.

Ещё на прошлой неделе Роскомнадзор начал блокировать шесть VPN-сервисов, в том числе популярный Nord VPN, что вызвало волну сбоев у пользователей. Тогда же IT-специалисты сообщили о частичной блокировке DNS-серверов Google и Cloudflare. Так, по указанию РКН, государственный провайдер «Ростелеком» ввел ограничения на публичные DNS-серверы Google и Cloudflare, а также протокол DoH. На этой неделе были заблокированы ресурсы, связанные с политиком Алексеем Навальным, а затем сайт «Умного голосования» и приложение.

«Последнюю неделю РКН на какое-то время блокировал инструменты, которые использует или может использовать приложение «Навальный» для обхода блокировок – DoH и DHT. Они смотрят, что будет: какие ресурсы и сервисы пострадают, какое возмущение это вызовет у «мирных» пользователей этих технологий. От блокировки DoH-сервисов Google и Cloudflare пострадали обычные пользователи, которые шифруют свои DNS-запросы, а от блокировки DHT – торренты, различные блокчейны и стриминговые сервисы, вроде Twitch», – сообщил Владислав Здольников, основатель проекта GlobalCheck по мониторингу блокировок.

Но одними лишь торрентами проблемы не ограничились. Внезапно, после активизации усилий Роскомнадзора по блокировке VPN и попыток ограничить работу сервисов Google, Банк России пережил тотальный сбой своих электронных систем. «Нестабильная работа» личных кабинетов банков, через которые те взаимодействуют с ЦБ, начала фиксироваться ещё утром в понедельник, 13 сентября. О чём сообщила пресс-служба регулятора.

Во вторник проблемы сохранялись и создали трудности для проведения регулярных операций центробанка по предоставлению рублёвых кредитов и размещению свободных средств банков на депозитах. Из-за «нестабильной работы» электронных кабинетов ЦБ принял решение принимать заявки от банков на бумажных носителях и продлил срок их подачи до позднего вечера – 20:00 мск. Направлять письменные документы нужно было «в территориальное учреждение Банка России, обслуживающее корреспондентский счёт кредитной организации».

Такой вот XXI век получается в России. Бумажные поручения на перевод денег… Ой-ё…

И, главное, даже собственный опыт сисадминов в погонах ничему не учит! Ну ведь была же уже попытка заблокировать Телеграм, от которой полегло пол-Рунета. Были попытки замедлить работу Твиттера, от которых тоже страдали банки. И снова – на те же грабли.

Что ещё в России должно рухнуть, чтобы до этих… вычеркнуто цензурой… дошло, наконец: бороться с интернетом ломом и топором – дорого и бесполезно?

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