 

МЧС предупредило об опасных дождях на юге России

15.09.2021, 7:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРазрушение горных пород и размыв рельефа местности прогнозируются на этой неделе на территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа в результате обильных осадков и переувлажнения почвы, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа», – передает РИА «Новости» сообщение ВНИИ ГОЧС.

Ученые института отмечают, что экзогенные геологические процессы происходят под воздействием воздуха, воды, колебаний температуры, льда, снега, а также живых организмов. В числе этих процессов – выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород.

«Органам исполнительной власти указанных субъектов совместно с заинтересованными органами РСЧС ученые рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, продолжить проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений», – заключили сотрудники института.

Ранее в МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах по всей России.



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