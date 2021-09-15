 

Мишустин продлил возможность ввоза праворульных машин без ГЛОНАСС до конца 2022 года

15.09.2021, 7:50, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении возможности ввоза в Россию праворульных автомобилей без установки системы “ЭРА-ГЛОНАСС” до 3 декабря 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Решение принято по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Хабаровский край. Данную инициативу на встрече с главой кабмина озвучил исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона подчеркнул, что требование установки ГЛОНАСС приведет к росту цен и создаст дополнительный финансовый барьер для автомобилистов.

Согласно новому распоряжению, жители Дальнего Востока смогут оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки системы “ЭРА-ГЛОНАСС”. Как сообщает пресс-служба правительства, временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд.

Также отмечается, что послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.

Напомним, что временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока был утвержден в ноябре 2018 года. Гражданам разрешено ввозить по одной машине в год, не оснащая ее системой ГЛОНАСС.



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